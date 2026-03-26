Mercato immobiliare a Varese la mappa | lago Maggiore al top Cassano Magnago low cost

Il mercato immobiliare nella provincia di Varese si mantiene attivo, secondo i dati più recenti diffusi dall’associazione di categoria Fiaip. La mappa delle compravendite mostra che le zone vicino al Lago Maggiore registrano i prezzi più elevati, mentre alcune aree come Cassano Magnago presentano offerte a costi più contenuti. I dati si riferiscono ai primi mesi del 2026.

Varese, 26 marzo 2026 – È vivace il mercato immobiliare della provincia di Varese. Lo dice il monitoraggio dell’associazione di categoria Fiaip, con dati aggiornati ai primi mesi del 2026. Il prezzo di vendita medio è di 1.727 euro al metro quadro, con una crescita del 5,7% rispetto al 2025. Il valore massimo è sul lago Maggiore: Ranco ha toccato 2.916 euro al metro quadro. I Comuni con prezzi più contenuti sono Caronno Varesino e Cassano Magnago, poco superiori a 1.050 euro. Besano, Brenta e Albizzate presentano prezzi medi inferiori del 30% rispetto al valore provinciale. Il mercato predilige immobili con efficienza energetica medio-alta, mentre sono penalizzati gli immobili vetusti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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