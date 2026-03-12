Teatro San Carlo 10 minuti di applausi per ?Lucia di Lammermoor? | pubblico in piedi per Rosa Feola

Ovazione del pubblico per Rosa Feola, protagonista nel ruolo del titolo alla prima di “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, appena conclusa al Teatro di San Carlo e salutata dai presenti con oltre 10 minuti di applausi. Sul podio Francesco Lanzillotta, regia di Gianni Amelio ripresa da Michele Sorrentino Mangini. Fino a martedì 24, quattro sono le repliche dell’opera scritta appositamente per il palcoscenico del Lirico di Napoli e sempre seguita con grande passione e partecipazione. Eduardo De Crescenzo torna all'Arena Flegrea di Napoli con "Essenze Jazz" René Barbera ha interpretato Edgardo. Mattia Olivieri ha dato volto e voce a Enrico, mentre Alexander Köpeczi a Raimondo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Ovazione per Rosa Feola al Teatro San Carlo: incanta la sua Lucia di LammermoorDieci minuti di applausi e una lunga ovazione per Rosa Feola al Teatro San Carlo.

Tre arti in scena al Fantoni Hub: suggestioni da "Lucia di Lammermoor"Il progetto crea un dialogo con la città e lo spazio urbano: tutti i progetti saranno fruibili infatti dalle vetrine del Fantoni Hub.

