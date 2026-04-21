In Piemonte corsi sportivi gratuiti per persone con disabilità | come accedere

In Piemonte sono stati aperti i bandi per corsi sportivi gratuiti destinati alle persone con disabilità. Il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Piemonte ha pubblicato le modalità di iscrizione per partecipare a corsi individuali di avviamento alle discipline paralimpiche, che si svolgeranno nel 2026. Le candidature sono aperte e sarà possibile iscriversi seguendo le indicazioni fornite dall’ente.

Il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Piemonte apre le candidature per partecipare a corsi individuali gratuiti di avviamento alle discipline sportive paralimpiche per l’anno 2026. L’iniziativa è rivolta a invalidi civili, persone con disabilità fisico-motorie, cognitive e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Formazione con Aforisma. Corsi gratuiti per Under 18L’agenzia formativa Aforisma apre le sue porte con un doppio Open Day per presentare le nuove edizioni dei corsi IeFP triennali gratuiti organizzati... Attrezzature e sussidi didattici per alunni con disabilità, la Regione stanzia 1 milione: ecco come accedere al contributoLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bando CIP Piemonte per corsi gratuiti di avviamento allo sport 2026; Bando FESR efficientemento impianti sportivi | VIDEO e MATERIALI; Sport Paralimpico: in Piemonte corsi gratuiti per persone con disabilità; Città in Danza Piemonte 2026: quando l'arte incontra la solidarietà. In Piemonte corsi sportivi gratuiti per persone con disabilità: come accedereNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TorinoToday Il Comitato Italiano Paralimpico ... torinotoday.it Sport Paralimpico: in Piemonte corsi gratuiti per persone con disabilitàIl Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Piemonte apre le candidature per partecipare a corsi individuali gratuiti di avviamento alle discipline sportive paralimpiche per l’anno 2026. torinoggi.it Sport Paralimpico: in Piemonte corsi gratuiti per persone con disabilità x.com Oggi al nostro centro di formazione di Enaip Rivoli è andata in scena una super challenge! I ragazzi dei corsi di operatore meccanico dei centri Enaip Piemonte si sono messi alla prova lavorando in squadre miste, collaborando per costruire e assemblare - facebook.com facebook