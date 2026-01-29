Formazione con Aforisma Corsi gratuiti per Under 18

L’agenzia formativa Aforisma apre le sue porte con due giornate di open day. Nei prossimi giorni, presenterà i nuovi corsi IeFP gratuiti rivolti ai giovani tra i 14 e i 18 anni. Si tratta di percorsi triennali pensati per chi cerca un’alternativa alla scuola tradizionale e vuole imparare un mestiere. I corsi sono aperti a tutti i ragazzi interessati a formarsi, senza costi e con possibilità di inserirsi subito nel mondo del lavoro.

L'agenzia formativa Aforisma apre le sue porte con un doppio Open Day per presentare le nuove edizioni dei corsi IeFP triennali gratuiti organizzati per i giovani tra i 14 e i 18 anni che cercano un percorso alternativo per assolvere all'obbligo di istruzione scolastica e imparare un mestiere. Un'opportunità per ridare fiducia e contrastare l'abbandono scolastico, un'importante occasione di formazione professionale che aiuta ragazze e ragazzi a costruire il proprio futuro, un'offerta didattica mirata per far sviluppare le capacità ed i talenti degli alunni, in un ambiente accogliente dove le competenze si imparano facendo e dove vengono stimolate le passioni personali.

