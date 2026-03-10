parte domani un gruppo benessere per familiari di malati di alzheimer

Domani prenderà il via un nuovo gruppo dedicato al benessere dei familiari e caregiver di persone con Alzheimer. Il progetto prevede incontri incentrati sulla pratica mindfulness, con l’obiettivo di offrire supporto e strumenti utili a chi si prende cura dei malati. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che desiderano affrontare le sfide quotidiane legate a questa condizione.

Prenderà il via domani un gruppo di promozione del benessere con approccio mindfulness rivolto ai familiari e caregiver di persone affette da malattia di Alzheimer. Il percorso si svolgerà presso l’associazione C.A.I.M.A. odv a Case Finali di Cesena e prevederà quattro incontri in orario pomeridiano, dalle 15,15 alle 16,45. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai caregivers, sottoposto quotidianamente allo stress di dover gestire a casa un malato di demenza, uno spazio di condivisione di esperienze e supporto motivazionale, aiutando ad esternare i propri vissuti e valorizzando le risorse personali. Attraverso il confronto di gruppo e l’utilizzo di pratiche di mindfulness, i partecipanti potranno acquisire strumenti per migliorare il proprio benessere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

