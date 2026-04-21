Cosa: In Corpo Libero – Storie al Femminile, uno spettacolo di danza contemporanea e testimonianza promosso dalla Rome International Dance Academy.. Dove e Quando: Teatro Sala Raffaello di Roma, 26 aprile 2026.. Perché: Un evento potente in cui l’estetica del movimento si unisce all’impegno civile per riflettere sulla parità di genere, i diritti delle donne e il contrasto alla violenza.. La danza, sin dalle sue origini più arcaiche, non è mai stata una mera esibizione estetica, bensì un linguaggio primordiale in grado di tradurre l’indicibile. Quando questo strumento espressivo si intreccia con l’urgenza delle tematiche sociali contemporanee, il palcoscenico si trasforma in un potente megafono di civiltà.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - In Corpo Libero: la danza racconta l’universo femminile a Roma

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