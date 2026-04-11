Negli ultimi tempi, gli anelli ai piedi stanno conquistando un ruolo sempre più visibile nel mondo della moda e dello stile. Spesso realizzati in oro o argento, si presentano in forme diverse, da quelle più sottili e minimaliste a quelle più scultoree. Questa tendenza si sta diffondendo tra campagne pubblicitarie, outfit urbani e servizi fotografici, contribuendo a ridefinire le modalità di espressione personale attraverso accessori insoliti.

P iccoli, discreti o scultorei, spesso in oro o argento, gli anelli alle dita dei piedi stanno tornando protagonisti tra campagne fashion, styling urbani ed editoriali. Sintomo di una crescita della cura e attenzione al dettaglio anche nelle zone più snobbate del corpo. Negli ultimi mesi, diverse maison e brand hanno accesso grossi riflettori su questo piccolo accessorio, inserendolo in shooting e collezioni estive. Il toe ring non è più soltanto un vezzo da vacanza, ma un elemento stilistico che si muove tra estetica minimal e dichiarazione più audace. Il suo ritorno si inserisce in una tendenza più ampia: riscoprire il dettaglio come linguaggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non un semplice accessorio, un simbolo che racconta un legame profondo tra corpo, ritualità e identità femminile

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