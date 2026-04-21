In cinquemila alla 9° edizione della Corsa dei Campanili tra percorsi storici e sostenibilità

Domenica 19 aprile si è svolta la nona edizione della Corsa dei Campanili a Vimercate, con circa 5.000 partecipanti che hanno affrontato la pioggia lungo i percorsi storici del centro cittadino. La manifestazione podistica, non competitiva, si è conclusa nei nuovi Giardini Sottocasa, attirando atleti e appassionati di corsa. L’evento ha coinvolto persone di diverse età in una giornata dedicata allo sport e alla scoperta del territorio.

Quasi 5mila persone hanno sfidato la pioggia domenica 19 aprile e partecipato alla 9°edizione della Corsa dei Campanili, manifestazione podistica non competitiva nelle vie di Vimercate che si concludeva nei nuovi Giardini Sottocasa.I corridori si sono dati battaglia su cinque differenti percorsi.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tra storia e sostenibilità, in Brianza torna la Corsa dei Campanili: come partecipare La Corsa dei Campanili a VimercateUn percorso adatto a qualsiasi runner, dal neofita all'esperto, studiato per far conoscere sentieri e posti caratteristici di Vimercate.