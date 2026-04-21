In Cina il lusso cambia modello | chiude Gucci e arriva Borsalino

Negli ultimi anni, il settore del lusso in Cina ha subito significativi cambiamenti. Diverse grandi aziende hanno deciso di chiudere le proprie filiali nel paese, tra cui un noto marchio di alta moda. Contestualmente, un storico produttore di cappelli ha annunciato il suo arrivo nel mercato cinese, segnando una trasformazione nel panorama di questo settore. La pandemia ha contribuito a modificare le strategie delle aziende, portandole a riconsiderare la presenza nel paese.

Dal centro strategico del lusso a posto da cui i grandi brand fuggono. Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, la Cina ha smesso di essere una certezza per i grandi marchi. Solo per fare un esempio, il gruppo Kering, di cui fa parte Gucci, ha chiuso 75 boutique nel paese nel 2025 e si prospetta un altro centinaio di chiusure nei prossimi anni. Ma mentre molti brand scappano, c'è qualcuno che si muove contro tendenza. Borsalino, il produttore italiano di cappelli fondato 169 anni fa, che ha conquistato tutto il mondo con il fedora indossato da Humphrey Bogart in Casablanca e da Robert De Niro nel film Gli intoccabili (in foto), guarda alla Cina con entusiasmo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In Cina il lusso cambia modello: chiude Gucci e arriva Borsalino Notizie correlate Borsalino conquista Shanghai: il Made in Italy sfida il lusso asiaticoLa storica casa del cappello di Alessandria punta dritta al cuore pulsante del lusso asiatico con l’apertura di un nuovo spazio esperienziale a... Kering nel Lusso in Difficoltà: Gucci in Calo e Sfida per il Rilancio Globale. Analisi e Prospettive.Il recente andamento di Kering, con i conti di Gucci in affanno e un calo complessivo dei ricavi, rappresenta un campanello d'allarme per l'intero... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In Cina il lusso cambia modello: chiude Gucci e arriva Borsalino; Mossa di Kering nel lusso, si allea con i cinesi di Iccf-Icicle; Gli investitori Mercedes mettono in dubbio la strategia del lusso per le difficoltà in Cina; Mercedes: gli investitori avvertono che il focus sul lusso potrebbe ostacolare la ripresa in Cina. In Cina il lusso cambia modello: chiude Gucci e arriva BorsalinoDal centro strategico del lusso a posto da cui i grandi brand fuggono. Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, la Cina ha smesso di essere una certezza per i grandi marchi. Solo per fare un ese ... ilgiornale.it Da Casablanca a Shanghai: Borsalino porta il fedora di Humphrey Bogart in CinaIl marchio dei cappelli di lusso aprirà il suo primo punto vendita nel Paese vendita in estate e punta ad avere quattro negozi entro l’anno ... repubblica.it I media tedeschi plaudono alla lungimiranza strategica della Cina nel settore delle nuove energie Il settimanale tedesco Der Spiegel ha recentemente pubblicato sul proprio sito un articolo dal titolo "Ora inizia davvero la lotta per l'energia del futuro", che ricon - facebook.com facebook #CINA, TERZI (FDI): MAR CINESE MERIDIONALE HA ACQUISITO UN VALORE STRATEGICO ED ECONOMICO CRESCENTE (9Colonne) Roma, 20 apr - "Nell'attuale scenario globale vi sono diversi punti di frizione, uno di questi è sicuramente il Mar Cinese x.com