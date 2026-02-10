Kering nel Lusso in Difficoltà | Gucci in Calo e Sfida per il Rilancio Globale Analisi e Prospettive

Da settimane, il settore del lusso attraversa un momento difficile. Kering, il gruppo che controlla Gucci, mostra segnali di rallentamento, con ricavi in calo e Gucci stesso in affanno. La situazione preoccupa gli analisti e mette alla prova le strategie di rilancio del colosso francese.

Il Lusso in Bilico: Kering e la Sfida di Riconquistare il Mercato Globale. Il recente andamento di Kering, con i conti di Gucci in affanno e un calo complessivo dei ricavi, rappresenta un campanello d’allarme per l’intero settore del lusso. Le implicazioni di questa situazione non si limitano al singolo gruppo, ma toccano la capacità del settore di adattarsi a un contesto globale in rapida evoluzione. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di François-Henri Pinault, Presidente e Amministratore Delegato di Kering, in merito alla roadmap di rilancio annunciata. Tuttavia, le reazioni a caldo da parte di osservatori, analisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale non sono mancate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Kering, ricavi 2025 in calo a 14,6 miliardi (-13%) con Gucci a -22%. Il titolo vola in borsaAndamento migliore del previsto nel quarto trimestre, la cui flessione rimane contenuta al 9%. Vendite a -8% per Saint Laurent, stabile Bottega Veneta. Il gruppo francese riduce il debito a 8 miliardi ... msn.com

Per Kering ricavi a – 13% nel 2025. Ma il Q4 è in graduale miglioramentoIl 2025 è stato un punto di svolta, ha sottolineato Luca de Meo in apertura della conference call della presentazione ... pambianconews.com

Il manager, con una lunga esperienza internazionale nel lusso, succede a Leone Scordo con effetto immediato. Il cda punta su competenze di brand building e distribuzione globale per accelerare la fase di rilancio e consolidare il posizionamento contempora - facebook.com facebook