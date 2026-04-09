Borsalino conquista Shanghai | il Made in Italy sfida il lusso asiatico

Una casa di moda italiana specializzata in cappelli ha inaugurato un nuovo spazio a Shanghai, città chiave per il mercato del lusso in Asia. La decisione fa parte di un progetto di espansione volto a rafforzare la presenza nel settore del lusso nel continente. La nuova sede si trova nel centro della città e sarà dedicata all’offerta di prodotti e servizi esclusivi. L’apertura rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza internazionale dell’azienda.

La storica casa del cappello di Alessandria punta dritta al cuore pulsante del lusso asiatico con l’apertura di un nuovo spazio esperienziale a Shanghai. Domani partirà infatti l’attività del pop-up store di Borsalino all’interno del prestigioso Plaza 66, situato nell’unità B106B, una mossa che segna un passo decisivo verso il consolidamento della presenza del marchio nel mercato della Greater China attraverso una collaborazione strategica con Essence Group. Un modello di espansione tra tradizione e digitalizzazione locale. Lo spazio espositivo, che occupa circa 20 metri quadrati, è stato progettato per riflettere l’identità estetica della maison attraverso un design caratterizzato da trasparenze, tonalità neutre e linee essenziali, mettendo così al centro l’eccellenza del prodotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsalino conquista Shanghai: il Made in Italy sfida il lusso asiatico Leggi anche: Il Made in Italy alimentare vale come il lusso Leggi anche: Made in Italy, da Nola il distretto del tessile conquista Francoforte Debutto di Borsalino a Shanghai con il primo pop-up presso Plaza 66Borsalino, storica maison del cappello di Alessandria, debutta a Shanghai con l'apertura del suo primo pop-up store, segnando un nuovo capitolo nel percorso di espansione internazionale e un ingresso ... ansa.it Nuovi opening: Borsalino, Elisabetta Franchi, Genny, Agl, Ecco, ghd, KinradenBorsalino debutta a Shanghai, Elisabetta Franchi inaugura a Houston e Genny a Monte-Carlo; Agl approda in Rinascente; Ecco apre a Milano il primo pop-up italiano; ghd arriva da Pinalli e Kinraden da 1 ... it.fashionnetwork.com