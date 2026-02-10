La piccola Francesca non ce l' ha fatta | si è spenta a 9 anni dopo aver lottato contro un male

La piccola Francesca D'Amaro, dopo otto anni di lotta contro un tumore al rene, non ce l’ha fatta. La bambina si è spenta nella notte di martedì all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Aveva appena 9 anni.

