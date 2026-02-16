Crollo dell’arco di Sant’Andrea | geologi la natura ha fatto il suo corso ma serve comunque senso di responsabilità Un intervento di consolidamento sarebbe stato inutile Molti turisti sulla roccia tenera hanno rischiato

Il crollo dell’arco di Sant’Andrea si è verificato a causa del naturale indebolimento delle rocce, secondo i geologi, che sottolineano come la formazione abbia seguito il suo corso nel tempo. La roccia, composta da materiali fragili, si è sgretolata dopo anni di erosione e instabilità, mettendo in pericolo i visitatori che si trovavano sulla scogliera. Durante l’incidente, diversi turisti si sono trovati vicino alla zona a rischio, senza possibilità di evitarlo. La falesia di Melendugno, alta circa dieci metri sopra il livello del mare, è formata da rocce morbide che si sgretolano facilmente e che