Crollo dell’arco di Sant’Andrea | geologi la natura ha fatto il suo corso ma serve comunque senso di responsabilità Un intervento di consolidamento sarebbe stato inutile Molti turisti sulla roccia tenera hanno rischiato
Il crollo dell’arco di Sant’Andrea si è verificato a causa del naturale indebolimento delle rocce, secondo i geologi, che sottolineano come la formazione abbia seguito il suo corso nel tempo. La roccia, composta da materiali fragili, si è sgretolata dopo anni di erosione e instabilità, mettendo in pericolo i visitatori che si trovavano sulla scogliera. Durante l’incidente, diversi turisti si sono trovati vicino alla zona a rischio, senza possibilità di evitarlo. La falesia di Melendugno, alta circa dieci metri sopra il livello del mare, è formata da rocce morbide che si sgretolano facilmente e che
Di seguito un comunicato diffuso da Sigea: “La falesia di Melendugno, un gradino morfologico a tratti verticale, per una decina di metri al di sopra del livello marino è costituita da “rocce tenere”, ossia caratterizzate da relativamente bassi valori dei parametri di resistenza meccanica. Il paesaggio geologico del sito è tale da farlo ritenere rappresentativo dei processi in atto con valore didattico, e anche valore scenico che lo rende un’attrattiva di quella località; tutte ragioni, queste, per cui è stato catalogato (col numero CGP0085) nel censimento dei geositi e delle emergenze geologiche della Puglia (progetto Geositi, del 2014)”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo, arco degli innamorati distrutto da una mareggiata la notte di San Valentino
L’arco di Sant’Andrea, simbolo del Salento, è crollato a causa di una forte mareggiata che si è abbattuta nella notte di San Valentino.
Crollo dell’arco di Sant’Andrea “simbolo del Salento nel mondo”: geologi, “53 per cento delle coste pugliesi a rischio erosione” Oggi sopralluogo
Oggi, un rappresentante della Sigea si trova a Melendugno per un sopralluogo dopo il crollo dell’arco di Sant’Andrea, un’icona del Salento conosciuta in tutto il mondo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
