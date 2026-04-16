Durante il prepartita di Fiorentina-Crystal Palace, nel quartiere storico di Firenze, circa 1300 tifosi inglesi hanno riempito Piazza del Duomo con i loro cori, anche da un balcone decorato con bandiere. I sostenitori si sono distinti per l’animazione e la presenza in città, creando un’atmosfera vivace prima dell’incontro di ritorno dei quarti di finale di Conference League.

Un momento del prepartita di Fiorentina-Crystal Palace, ritorno dei quarti di finale di Conference League: i tifosi inglesi, circa 1300 in città, hanno animato con i loro cori Piazza del Duomo, intonandoli anche da un balcone decorato con le loro bandiere. La squadra di Paolo Vanoli dovrà provare a rimontare lo 0-3 di Londra.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Firenze, i tifosi del Crystal Palace si fanno notare: cori da un balcone di Piazza del Duomo

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