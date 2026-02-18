Grande Soirée di danza Sicuramente Amici PreistoricArt | il ricco calendario degli eventi in Valconca
Il nome della Valconca si anima da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio con una serie di eventi che coinvolgono diverse categorie di pubblico. La causa di questa grande attività è la programmazione ricca e variegata, pensata per offrire qualcosa a tutti, dalle famiglie con bambini agli appassionati di motori d’epoca. Tra le manifestazioni più attese ci sono la grande serata di danza
Dalle rassegne letterarie ai musical, agli spettacoli di teatro e danza, passando per motori d’epoca e laboratori per bambini: tutti gli appuntamenti da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio Settimana intensa per i Comuni della Valconca, che da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio propongono un calendario capace di parlare a pubblici diversi: famiglie con bambini, appassionati di libri, cultori del teatro dialettale, amanti dei motori d'epoca e della grande danza internazionale. Un’agenda fitta che intreccia tradizione romagnola e aperture europee, tra letture per l’infanzia, commedie in vernacolo, monologhi d’autore e gala di balletto.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Carnevali, teatro, libri e moto d'epoca: il calendario degli eventi in ValconcaLa Valconca si anima con una serie di eventi che coinvolgono teatro, libri e anche moto d'epoca.
Natale 2025 a Roma, ricco calendario di eventi e iniziative: il programma completoA Roma, il Natale 2025 si anima con un ricco calendario di eventi e iniziative, inaugurato con le accensioni degli alberi natalizi e le luminarie a tema.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Valconca, una settimana tra danza, teatro e cultura: il programma da Cattolica a San Clemente; Valconca eventi dal 17 al 22 febbraio; International Talent Award: al via l’edizione 2026; Inhal8: grande serata al Grand Rex il 25 febbraio 2026 per l'uscita del film.
Cattolica Regina della danza con l’International Talent Award 2026 e il Grande Soirée de DanseOltre il 33 per cento di candidature in più rispetto allo scorso anno, con ballerini provenienti da tutta Italia, dall’Europa, America Latina e Australia, tra ... chiamamicitta.it
La grande danza al teatro La Fenice. Domani va in scena Bolero Soirée tra sensualità, eros ed eleganzaSarà la MM Contemporary Dance Company ad aprire il cartellone di danza del Teatro La Fenice di Senigallia, dove domani sera (ore 21) va in scena Bolero Soirée. E’ un trittico di coreografie di Maguy ... ilrestodelcarlino.it
Vivi la magia della danza internazionale! Grande Soirée de Danse – Gala Internazionale di Danza Domenica 22 Febbraio 2026 • Ore 18:00 al Teatro della Regina – Cattolica. Un evento imperdibile con stelle della danza mondiale: Liudmila Konovalova facebook