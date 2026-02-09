Apple annuncia l’arrivo di iOS 26.3 per iPhone. L’aggiornamento arriverà entro questa settimana e introduce alcune novità legate a accessori e migrazione, soprattutto per l’Europa. Quasi tutti gli utenti potranno scaricarlo a breve, mentre Apple lavora per migliorare le funzionalità del sistema operativo.

Apple ha avviato il rilascio di iOS 26.3 con la release candidate. L’aggiornamento per iPhone è atteso tra 9 e 11 febbraio, in serata, con novità che riguardano soprattutto l’Europa: pairing Bluetooth più semplice anche per accessori di terze parti e migliorie alla migrazione tra Android e iOS. Previsti anche nuovi sfondi Meteo e Astronomia. Apple e iOS 26.3, cosa si sa sul rilascio dell’aggiornamento per iPhone Le novità sull’accesso di terze parti e il pairing Bluetooth Cosa cambia con l’aggiornamento iOS 26.3 . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Apple lancia iOS 26.3 per iPhone, le novità del nuovo sistema operativo e quando arriverà l'aggiornamento

