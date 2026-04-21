Dieci imprese meridionali sono state premiate come eccellenze, con sei di queste provenienti dalla regione Campania. Nel 2026, si prevede una crescita dello 0,8% del Pil dell’Eurozona e dello 0,4% di quello italiano, secondo le stime del Research Department di Intesa Sanpaolo. Questi dati indicano le prospettive di sviluppo economico per il prossimo anno.

Nel 2026, il Pil dell’Eurozona dovrebbe crescere dello 0,8% e quello dell’Italia dello 0,4%, secondo lo scenario centrale elaborato dal Research Department di Intesa Sanpaolo nel caso in cui la chiusura dello stretto di Hormuz dovesse durare fino a metà maggio, seguita da una graduale normalizzazione dei flussi di produzione e trasporto di petrolio e gas nella seconda parte del 2026, con un progressivo rientro dei prezzi energetici. Ma è naturale che l’evoluzione dell’economia italiana nell’anno in corso varierà in funzione dei tempi e dell’estensione del conflitto in Iran, nonché dei danni alle infrastrutture energetiche, quindi è complicato fare previsioni a lungo termine.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - ?Imprese vincenti?, premi a 10 eccellenze meridionali: sei sono della Campania

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