Imprese Vincenti a Napoli la decima tappa dell' evento di Banca Intesa

A Napoli si è conclusa la decima tappa dell’evento Imprese Vincenti organizzato da Banca Intesa. Durante l’evento sono state premiate dieci imprese provenienti da Campania, Calabria e Sicilia. La cerimonia si è svolta presso una location cittadina, dove imprenditori e rappresentanti istituzionali hanno partecipato alla premiazione. L’evento ha coinvolto aziende di diversi settori che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali.

Sono dieci le Imprese Vincenti di Campania, Calabria e Sicilia premiate oggi a Napoli alla Città della Scienza nell'ambito del decimo incontro dei quindici previsti della nuova edizione del programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese. Queste pmi riceveranno da Intesa Sanpaolo e dai partner di progetto supporto per affrontare tutte le fasi di vita del business, favorendo l'investimento nei fattori intangibili (immateriali, r&s, filiera, formazione) e nei pilastri dello sviluppo, ovvero crescita all'estero, sostenibilità, protezione, innovazione, transizione digitale e finanza straordinaria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imprese Vincenti, a Napoli la decima tappa dell'evento di Banca Intesa Notizie correlate Intesa Sanpaolo premia le eccellenze del Mezzogiorno: tappa napoletana per Imprese VincentiA Napoli si è svolto il decimo incontro dei quindici previsti della nuova edizione di Imprese Vincenti, il programma promosso dalla Divisione Banca... Intesa Sanpaolo lancia la sesta edizione di "Imprese Vincenti" da MilanoHa preso il via da Milano la sesta edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo focalizzato sulla valorizzazione delle piccole e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Napoli la decima tappa del tour 2026 di Imprese Vincenti; Le Imprese Vincenti di Lazio e Abruzzo: dal cinema ai mobili, hi-tech e qualità; Imprese Vincenti, protagoniste dieci piccole e medie aziende del Lazio; Intesa Sanpaolo premia le imprese vincenti di sud Piemonte e Liguria. A Napoli la decima tappa del tour 2026 di Imprese VincentiFa tappa martedì 21 aprile a Napoli il tour 2026 di Imprese Vincenti, il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze ... ansa.it IMPRESE VINCENTI 2026 INTESA SANPAOLO | A Roma premiate le 10 PMI di Lazio-Abruzzo: forza, qualità e visioneImprese Vincenti di Lazio e Abruzzo,, le 10 aziende top premiate a Roma: settori coinvolti ed eccellenze del Made in Italy con qualità e visione ... ilsussidiario.net DIRETTA | A Napoli la decima tappa del tour 2026 di Imprese Vincenti. Alla Città della Scienza l'evento sulle eccellenze imprenditoriali. #ANSA - facebook.com facebook DIRETTA | A Napoli la decima tappa del tour 2026 di Imprese Vincenti. Alla Città della Scienza l'evento sulle eccellenze imprenditoriali #ANSA x.com