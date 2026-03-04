Imprenditore trovato morto in casa a Porcia | indagini sulla morte di Mario Ruoso

Un imprenditore di 87 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Porcia, in provincia di Pordenone, nel pomeriggio di oggi. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli investigatori, che stanno portando avanti le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Un noto imprenditore del Friuli Venezia Giulia, Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio nella sua abitazione di Porcia, in provincia di Pordenone. Il corpo dell’uomo è stato scoperto da un parente. Secondo le prime informazioni presentava una profonda ferita alla testa ed era riverso vicino alla porta d’ingresso dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia, insieme agli specialisti della Scientifica, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti. La Procura ha disposto gli accertamenti del medico legale Antonello Cirnelli, incaricato di chiarire le cause del decesso e l’origine delle ferite al capo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Imprenditore trovato morto in casa a Porcia: indagini sulla morte di Mario Ruoso Trovato morto in casa Mario Ruoso, proprietario del Garage VeneziaL'imprenditore Mario Ruoso, proprietario del Garage Venezia e fondatore dell'emittente televisiva Telepordenone, è stato trovato morto nel primo... Leggi anche: Non rientra a casa per cena, la moglie va a cercarlo: trovato morto l?imprenditore Francesco Lorenzini di Recanati Contenuti utili per approfondire Mario Ruoso. Temi più discussi: Trovato morto in casa 'patron' di TelePordenone; Ecocentro pronto nel 2027: spazi e zero attese; Scuola, parte la caccia al posto da insegnante: oltre 7mila richieste. Trovato morto in casa a Porcia l'imprenditore Mario RuosoAveva una profonda ferita alla testa. Indagini in corso per chiarire le cause della morte. Non si esclude al momento alcuna ipotesi ... rainews.it Mario Ruoso trovato morto in casa con una profonda ferita alla testa, nessuna pista esclusa: «Era in una pozza di sangue»Il noto imprenditore pordenonese Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo 2026 nella propria abitazione di Porcia, con una profonda ferita ... leggo.it #Mario Ruoso trovato morto in casa con una profonda ferita alla testa, nessuna pista esclusa: «Era in una pozza di sangue» x.com + + + Ultim'ora + + + Trovato morto in casa Mario Ruoso, gli aggiornamenti online sul sito (link nel primo commento) facebook