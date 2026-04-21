L’istituto comprensivo Sauro di Imperia è stato scelto come uno dei due centri scolastici liguri a partecipare al seminario avanzato chiamato Città mutata. La selezione è avvenuta tra numerose scuole del territorio, riconoscendo il ruolo dell’istituto nella memoria scolastica locale. La partecipazione al seminario rappresenta un’opportunità per approfondire tematiche legate alla trasformazione urbana e alla storia dell’area.

L’istituto comprensivo Sauro di Imperia ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nazionale, essendo stato selezionato come uno dei due soli centri scolastici liguri ad accedere al seminario avanzato denominato Città mutata. L’iniziativa, che vede il coinvolgimento diretto del Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme a FederEsuli Imperia, ha la partecipazione della docente Paula Pellacini, specializzata nell’indirizzo musicale, scelta per rappresentare l’istituto insieme a Federica Scacchi del liceo G.D. Cassini di Sanremo tra una vasta gamma di candidature provenienti da tutto il territorio nazionale. Il valore pedagogico della memoria oltre la semplice commemorazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia al centro della storia: l’IC Sauro guida la memoria scolastica

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