Napoleone in Calabria | storia memoria e difesa al centro del dibattito all’Università Mediterranea

Questa sera all’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è parlato di Napoleone e della sua prima campagna d’Italia. Un confronto tra storici e studenti ha portato alla luce come la figura dell’imperatore francese abbia lasciato un segno ancora vivo nella memoria locale. La discussione ha toccato anche i temi della difesa e dei ricordi storici, dimostrando come la storia di Napoleone continui a essere un punto di riferimento nella città calabrese.

Napoleone a Reggio Calabria: Un Dialogo tra Storia, Memoria e Difesa. Un’immersione nella prima campagna d’Italia di Napoleone Bonaparte ha animato il pomeriggio di oggi presso l’Atelier dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’evento, tenutosi il 9 febbraio 2026, ha visto una partecipazione significativa da parte di studenti, docenti e cittadini, tutti accomunati dall’interesse per un capitolo cruciale della storia europea e per le sue implicazioni nel contesto contemporaneo. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione sul valore della memoria storica e sulla sua connessione con i principi di difesa e i valori civili.🔗 Leggi su Ameve.eu

