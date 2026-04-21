Imolese spiragli per il futuro | Il 26 maggio l’asta pubblica Offerta base | centomila euro

Il 26 maggio si terrà un'asta pubblica riguardante l’Imolese Calcio, con un’offerta di partenza di centomila euro. La richiesta del curatore fallimentare ha suscitato interesse tra potenziali acquirenti, dopo che l’appello di vendita è stato annunciato. La data rappresenta un passo importante per il futuro della società sportiva, che si trova in una fase di vendita ufficiale.

Imola, 21 aprile 2026 – L’appello del curatore fallimentare dell’Imolese Calcio non è caduto nel vuoto, e potrebbe trovare una concreta risposta il 26 maggio. Questa è la data in cui si svolgerà, il prossimo 26 maggio alle 17 all’Istituto vendite giudiziarie del Tribunale di Bologna, la vendita della società: sarà una “gara competitiva sincrona telematica”, sulla base delle offerte che nel frattempo saranno pervenute, ad aggiudicare al migliore offerente il club. Da un lato la società, dall’altro la squadra Da un lato la società, che dal 30 ottobre scorso è in liquidazione giudiziale e affidata per l’esercizio provvisorio al curatore...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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