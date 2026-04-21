Imola rapina col revolver | arrestato il 48enne che terrorizzava

A Imola, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bologna con l’accusa di aver minacciato con un revolver una guardia giurata durante una rapina in un negozio del territorio. L’indagato, straniero e senza una residenza stabile, è stato catturato dopo aver messo in crisi la quiete del punto vendita. L’operazione si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in caserma.

I carabinieri della compagnia di Imola hanno arrestato a Bologna un uomo di 48 anni, straniero e privo di una dimora stabile, accusato di aver sventrato la tranquillità di un punto vendita locale puntando una pistola revolver contro la guardia giurata. Il fatto risale allo scorso 10 aprile, quando il disoccupato avrebbe messo al bando la sicurezza del supermercato con l’arma in mano. Dalla zona costiera all’area metropolitana: le tracce dell’arresto. Il percorso che ha portato alla cattura del 48enne attraversa diverse realtà territoriali tra la costa romagnola e il cuore pulsante della via Emilia. L’individuo, infatti, era già sotto la lente delle autorità per precedenti episodi criminali che lo avevano spinto a ricevere un divieto di dimora nella città di Rimini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imola, rapina col revolver: arrestato il 48enne che terrorizzava Notizie correlate Rapina un supermercato armato di revolver: arrestatoUn uomo di 48 anni, straniero, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Imola dopo una rapina in un... Rapina Ecu: arrestato il 48enne con coltelloUn uomo di 48 anni, domiciliato nel Ferrarese e privo di fissa dimora in Italia, è stato arrestato dai carabinieri dopo una rapina al supermercato... Panoramica sull’argomento Imola, misura cautelare sostitutiva nei confronti del presunto responsabile di una rapina al supermercatoI Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola hanno eseguito una sostituzione di misura cautelare emessa dal Giudice della Sezione Penale Dibattimentale presso il Tribunale d ... sassuolo2000.it Tira un pugno per 50 euro, rapina impropria in un punto Sisal: arrestata una 25enneMercoledì nel tardo pomeriggio gli agenti sono stati costretti a intervenire a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura di Bologna, che inviava immediatamente una ... ilrestodelcarlino.it