Il vicesindaco Antonio Bressa Inaugura la quinta edizione di Duezerocinquezero

Oggi, 21 aprile, a Padova si è inaugurata la quinta edizione di Duezerocinquezero, il forum dedicato all’energia e alla sostenibilità. L’evento si svolge fino al 23 aprile presso il centro culturale Altinate San Gaetano. Il vicesindaco ha partecipato alla cerimonia di apertura, dando il via alle attività che coinvolgono esperti, rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. La manifestazione proseguirà con incontri, conferenze e workshop durante i prossimi giorni.

Si è aperta oggi 21 aprile a Padova la quinta edizione di Duezerocinquezero, il Forum nazionale sull’energia e sulla sostenibilità, in programma fino a giovedì 23 aprile al centro culturale Altinate San Gaetano. A inaugurare i lavori è stato il vicesindaco di Padova, Antonio Bressa, che ha.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Strade dell’arte a Monteverde: edizione di Primavera (quinta edizione)Arriva alla quinta edizione la manifestazione partita dal basso a Monteverde, che vede l’apertura gratuita in contemporanea per una giornata di... Autismo, la Città Metropolitana di Napoli con il Vicesindaco Cirillo alla X edizione dell’Abbracciata CollettivaQualiano, il sindaco contro il vandalismo: Perché distruggere ciò che è di tutti? Roma, Maritato(FI): “Notte di fuoco a Centocelle e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La città del Santo si colora di arancione: le tre iniziative targate Aperol; Taglio del nastro per il nuovo parco Guizza. Rimpasto di giunta a Padova, Bressa è il nuovo vicesindacoRimpasto di giunta a Padova a causa delle dimissioni dalla carica di vice sindaco del neo consigliere regionale Andrea Micalizzi, eletto in Regione con oltre 18mila preferenze. A sostituirlo nella ... ansa.it Giunta Giordani, Bressa vicesindaco al posto di Micalizzi. A Bisato le deleghe ai Lavori PubbliciPADOVA - Sarà Antonio Bressa a succedere nella carica di vicesindaco ad Andrea Micalizzi, eletto in Regione con oltre 18mila preferenze. Nel rimpasto della giunta Giordani, causato delle dimissioni ... ilgazzettino.it