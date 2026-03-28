Autismo la Città Metropolitana di Napoli con il Vicesindaco Cirillo alla X edizione dell’Abbracciata Collettiva

La Città Metropolitana di Napoli partecipa alla decima edizione dell’Abbracciata Collettiva con il Vicesindaco Cirillo. L’evento si svolge presso la piscina Alba Oriens di Casoria, dove fino a domani alle 13.30 sarà possibile nuotare. La manifestazione è dedicata a sensibilizzare sull’autismo e coinvolge cittadini di tutte le età.

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