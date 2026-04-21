Il viaggio di Vance a Islamabad sospeso l' Iran non ha risposto

Il viaggio del vicepresidente JD Vance a Islamabad è stato interrotto. Questa decisione è stata presa dopo che l'Iran non ha fornito una risposta alle richieste degli Stati Uniti durante i negoziati. La sospensione del viaggio si è verificata senza ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali. Oltre a ciò, non ci sono state dichiarazioni pubbliche da parte delle parti coinvolte. La situazione rimane invariata fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Il viaggio del vicepresidente JD Vance a Islamabad è stato sospeso dopo che Teheran non ha risposto alle posizioni negoziali americane. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti americane, secondo le quali senza una risposta iraniana il processo diplomatico risulta di fatto sospeso, anche se il viaggio non è stato cancellato. Vance, ha confermato la Casa Bianca, è impegnato in alcune riunioni supplementari e per ora è a Washington, dove ci sono anche gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. L’aereo che questa mattina li avrebbe dovuti portare a Islamabad passando per l’Europa non è mai partito in quella direzione, ma si è limitato a portarli a Washington.🔗 Leggi su Feedpress.me

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