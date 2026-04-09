Missione Islamabad | il piano di JD Vance per frenare l’Iran

Il vicepresidente degli Stati Uniti si sta preparando a partire per Islamabad, dove incontrerà rappresentanti locali in un viaggio ufficiale. L’obiettivo principale è discutere delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, cercando di trovare una soluzione al conflitto in corso. La visita arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione e le sue questioni di sicurezza.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, si prepara a guidare una delegazione diplomatica verso Islamabad questo sabato per tentare di sbloccare il conflitto con l’Iran. Accompagnato da Steve Witkoff e Jared Kushner, Vance punta a trasformare la tensione regionale in un successo concreto, cercando di stabilizzare la situazione in Medio Oriente attraverso una negoziazione che risponda alle istanze della base elettorale MAGA in vista delle tornate di novembre. Dopo circa un mese di silenzio operativo e distacco dai centri del potere decisionale durante le fasi più acute dell’operazione Epic Fury, l’ex Marine rientra nel cuore della politica estera americana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Islamabad: il piano di JD Vance per frenare l’Iran Usa-Iran, piano di pace in 15 punti: dal no al nucleare a Hormuz libero. Teheran: “Negoziamo solo con JD Vance”Roma – Il presidente Usa, Donald Trump, canta vittoria e parla di un “grosso regalo” ricevuto dagli iraniani su petrolio e gas. Iran, JD Vance si gioca la sua partita ai negoziati (con una missione quasi impossibile): placare il mondo MAGA e intestarsi la pace in vista delle elezioniPer 39 lunghi giorni ha ingoiato il boccone amaro restandosene lontano dai riflettori ad aspettare che la bufera passasse. Si parla di: Negoziato Usa-Iran, tutti a Islamabad in cerca dell’accordo di pace: l’uranio il principale ostacolo; Trump attacca la Nato e pensa al ritiro: Alleati messi alla prova e hanno fallito.