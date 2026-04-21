IL ’VETERANO’ castro Cento di questi Santi Traguardo di gettoni in maglia rossoblù

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore ha raggiunto le cento presenze con la maglia rossoblù, una tappa significativa nella sua carriera. La prima rete in maglia rossoblù è arrivata durante l’ultima giornata della stagione 2023-24 in casa contro la Juventus. La partita si è disputata allo stadio Dall’Ara, con il giocatore presente in campo anche in occasione di questa gara.

Ha già tagliato il traguardo delle cento presenze: a Torino, contro la Juventus alla quale segnò il suo primo gol in rossoblù nell’ultima giornata della stagione 2023-24 al Dall’Ara. Santiago Castro è già in tripla cifra. Acquistato dal Velez nel gennaio 2024 per 12 milioni, arrivò poi a febbraio, complici impegni con l’Argentina Sub 20 per diventare rapidamente il centro di gravità dell’attacco. Complici anche gli infortuni e il rendimento di Dallinga, Italiano lo ha spremuto da gennaio in poi: titolare in 9 delle ultime 11 in campionato da febbraio in poi, sempre presente dal primo minuto nelle ultime 7 gare di Europa League. Gli sforzi sono costati cari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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