IL ’VETERANO’ castro Cento di questi Santi Traguardo di gettoni in maglia rossoblù

Il calciatore ha raggiunto le cento presenze con la maglia rossoblù, una tappa significativa nella sua carriera. La prima rete in maglia rossoblù è arrivata durante l’ultima giornata della stagione 2023-24 in casa contro la Juventus. La partita si è disputata allo stadio Dall’Ara, con il giocatore presente in campo anche in occasione di questa gara.

Ha già tagliato il traguardo delle cento presenze: a Torino, contro la Juventus alla quale segnò il suo primo gol in rossoblù nell’ultima giornata della stagione 2023-24 al Dall’Ara. Santiago Castro è già in tripla cifra. Acquistato dal Velez nel gennaio 2024 per 12 milioni, arrivò poi a febbraio, complici impegni con l’Argentina Sub 20 per diventare rapidamente il centro di gravità dell’attacco. Complici anche gli infortuni e il rendimento di Dallinga, Italiano lo ha spremuto da gennaio in poi: titolare in 9 delle ultime 11 in campionato da febbraio in poi, sempre presente dal primo minuto nelle ultime 7 gare di Europa League. Gli sforzi sono costati cari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - IL ’VETERANO’ castro. Cento di questi Santi. Traguardo di gettoni in maglia rossoblù Notizie correlate Leggi anche: Ai ducali Santi ha già segnato 3 gol in 4 gare: la prima doppietta in A e la rete in Coppa Italia, ultima vittoria rossoblù al Dall’Ara. Talismano Castro: è lui l’uomo anti-Parma Leggi anche: Bologna, ufficiale il rinnovo di Castro: colpo rossoblu