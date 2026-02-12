Bologna ufficiale il rinnovo di Castro | colpo rossoblu

Santiago Castro ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Bologna. L’attaccante argentino ha deciso di continuare con i rossoblù, firmando fino al giugno del 2030. La notizia arriva a poche settimane dall’inizio della nuova stagione, e il club emiliano si assicura così uno dei suoi punti di riferimento in attacco.

Santiago Castro ha ufficialmente rinnovato il contratto con il Bologna. L’attaccante argentino ha deciso di prolungare il suo accordo con la società emiliana, firmando fino al giugno del 2030. Bologna, ufficiale il rinnovo di Castro (Ansa Foto) – calciomercato.it Un colpo importante per i rossoblu che arriva un giorno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia che ha tolto alla formazione di Italiano un possibile obiettivo stagionale. Un rinnovo che mette il Bologna al riparo dall’assalto di diverse società che hanno messo da tempo nel mirino l’attaccante della formazione emiliana. Dall’Inter alla Juventus, passando per il Milan in molti avevano preso informazioni sul calciatore classe 2004 con il Bologna che ha blindato il suo gioiello con un nuovo, lungo contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La società Bologna ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto dell'attaccante Castro.

Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di Santiago Castro fino al 2030.

