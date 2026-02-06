Ai ducali Santi ha già segnato 3 gol in 4 gare | la prima doppietta in A e la rete in Coppa Italia ultima vittoria rossoblù al Dall’Ara Talismano Castro | è lui l’uomo anti-Parma
Domenica alle 12.30 il Parma torna in campo contro il Bologna e Santiago Castro si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ripetere le sue prestazioni. Finora, il giovane attaccante ha già segnato tre gol in quattro partite di Serie A, con una doppietta contro il Sassuolo e la rete in Coppa Italia, tutte al Dall’Ara. Castro si è rivelato un vero tallone d’Achille per i ducali, diventando il suo uomo più pericoloso contro il Parma, che finora ha subito tre gol da lui. Ora il suo nome si acc
Domenica alle 12.30 c’è il Parma e Santiago Castro vuole riprovarci. Caso vuole che il Parma sia una vittima prediletta della sua fin qui brevissima carriera in serie A: 3 gol segnati in 4 partite, dice la statistica, solo contro il Monza (3 gol e 3 assist in 3 gare) ha fatto meglio. Ma contro il Parma, l’argentino è in striscia. A segno nell’ultima vittoria casalinga in assoluto dei rossoblù, in Coppa Italia, lo scorso 4 dicembre, con un colpo di testa su cross di Holm al minuto 89 che decise il passaggio ai quarti. Ma c’è di più: nel match dell’andata al Tardini, il 2 novembre scorso, Castro decise la gara con la prima doppietta da professionista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Bologna Parma 2-1: rossoblu ai quarti di finale di Coppa Italia col brivido, che fatica al Dall’Ara. I ducali cadono solo nel finale
Castro al 90’ manda il Dall’Ara in orbita e i rossoblù ai quarti: Parma battuto 2-1
