Il vernissage di Insieme

Durante la serata inaugurale della mostra intitolata «Insieme», si è svolta una visita guidata che ha coinvolto i presenti. La curatrice ha presentato alcune delle opere esposte, e sono stati evidenziati i dettagli delle creazioni artistiche. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico che ha seguito con attenzione la presentazione, mentre il personale ha accompagnato i visitatori attraverso le sale della mostra.

I momenti salienti della visita guidata durante la serata inaugurale della mostra curata da Sabato De Sarno con Vanity Fair durante la Design Week 2026.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il vernissage di «Insieme» Vernissage 27 02 2026 Notizie correlate Arte contemporanea, a Terra del Sole il vernissage della quarta edizione di Picta RomagnaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Tra gli artisti... Roma, alla Galleria Patrizia Anastasi il vernissage di “Dracula e Mina” di Natascia De SanctisRoma, 14 aprile 2026 – La galleria Patrizia Anastasi vi aspetta venerdì 17 Aprile 2026 alle ore 18. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Connect tra Cielo e Terra; Vernissage: nasce la notte inaugurale dell’Art Week. Il Giornale dell’Arte e Gallerie d’Italia istituzionalizzano l’Opening Night di Milano; Tra acqua e verde, ritratti di comunità; Musiche e colori per l’anima con Universi Paralleli domenica 19 aprile alla torre di Barbaresco [FOTO]. «Vernissage» apre Milano: nasce la notte inaugurale dell’Art Week. Il Giornale dell’Arte e Gallerie d’Italia istituzionalizzano l’Opening Night di Milano«Vernissage» apre Milano: nasce la notte inaugurale dell’Art Week. Il Giornale dell’Arte e Gallerie d’Italia istituzionalizzano l’Opening Night di Milano ... ilgiornaledellarte.com Vernissage di 'Pietra Viva. Memoria e identità del Vesuvio' a Villa CampolietoOltre duecento persone hanno preso parte al vernissage della mostra Pietra Viva. Memoria e identità del Vesuvio, ospitata negli spazi monumentali del Salone delle Feste di Villa Campolieto, affaccia ... ansa.it Regione Lombardia sarà tra i protagonisti di "Italia Insieme", un grande evento dedicato al turismo accessibile organizzato dal Ministero per le disabilità il 22 aprile 2026 alla Stazione Leopolda (viale Fratelli Rosselli 5) a Firenze. L’obiettivo è promuovere la pi facebook I Radicali italiani insieme a Più Europa e associazioni antiproibizioniste si sono dati appuntamento per una fumata collettiva davanti al Parlamento, un atto di disobbedienza civile e di protesta contro il ddl sicurezza, in approvazione, che prevede, tra l’altro, un x.com