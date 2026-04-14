Roma alla Galleria Patrizia Anastasi il vernissage di Dracula e Mina di Natascia De Sanctis

Venerdì 17 aprile alle 18.00 si terrà il vernissage della mostra “Dracula e Mina” di Natascia De Sanctis presso la galleria Patrizia Anastasi, situata in Viale Giuseppe Mazzini. La rassegna presenta una serie di opere che esplorano i personaggi letterari attraverso diverse tecniche artistiche. L’evento è aperto al pubblico e resterà visitabile fino a una data ancora da comunicare.

Roma, 14 aprile 2026 – La galleria Patrizia Anastasi vi aspetta venerdì 17 Aprile 2026 alle ore 18.00 in Viale Giuseppe Mazzini n. 1A, a Roma, al vernissage di Natascia De Sanctis, “Dracula e Mina”. Vi immergerete in un mondo surreale ispirato alla pellicola Dracula di Bram Stoker. Questo è un film del 1992 diretto e co-prodotto da Francis Ford Coppola. La pellicola, tratta dal romanzo Dracula (1897) dello scrittore irlandese Bram Stoker e sceneggiata da James V. Hart, è interpretata da Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Keanu Reeves. Ha vinto tre premi Oscar su quattro candidature nell’edizione del 1993. L’oscuro spirito dell’arte vampiresca accompagna Natascia De Sanctis da sempre.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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