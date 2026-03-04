Cosa ha detto Meloni sulla crisi in Iran e perché si è aperto uno scontro con l'ambasciata russa

La premier ha commentato la crisi in Iran, collegandola alle violazioni del diritto internazionale causate dall'aggressione russa in Ucraina. Le sue parole hanno provocato una reazione immediata da parte dell’ambasciata russa in Italia, che ha espresso il suo disappunto. La discussione si è quindi concentrata sulle differenze di interpretazione degli eventi e sulle tensioni diplomatiche tra i due paesi.

Le parole della premier, secondo cui la crisi del diritto internazionale trae origine dall'aggressione russa in Ucraina, hanno fatto infuriare l'ambasciata russa in Italia. "Menzogne dell'Occidente", si legge in un post pubblicato dai diplomatici del Cremlino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Crisi in Iran, di cosa ha discusso il governo al vertice d’urgenza convocato da Meloni a Palazzo ChigiDopo gli attacchi in Iran da parte di Stati Uniti e Israele, convocato un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni.

L'ambasciata russa attacca Meloni: "Menzogne dell'Occidente sulle cause di guerre in Iran e Ucraina"L'ambasciata russa in Italia in un post risponde a quanto affermato in un'intervista del 2 marzo dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni...

