Torna a Jesolo il festival degli aquiloni più grande d' Italia

Il Beach & Kite Festival torna a Jesolo dal 10 al 12 aprile 2026. Per tre giorni, la città si trasforma nella capitale italiana degli aquiloni. I cieli si riempiranno di colori e forme, mentre la spiaggia si anima con eventi e competizioni. È l’appuntamento più grande dell’anno per gli appassionati di aquiloni, che arrivano da tutta Italia per partecipare o semplicemente godersi lo spettacolo.

Il Beach & Kite Festival torna a colorare i cieli e la spiaggia di Jesolo dal 10 al 12 aprile 2026 con un grande evento che per tre giorni trasformerà la città nella capitale nazionale dell’aquilonismo.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayDopo il successo delle passate.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Approfondimenti su Jesolo Beach Kite Festival Giffoni tra i festival più conosciuti in Italia. Confcommercio, studio sulle abitudini culturali degli italiani Il festival cinematografico di Giffoni si conferma tra i più noti in Italia, posizionandosi nella top ten dei consumi culturali degli italiani secondo uno studio di Confcommercio. Torino Film Festival, il grande cinema torna all’ombra della Mole Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Jesolo Beach Kite Festival Argomenti discussi: A Jesolo torna Letture Improvvise: parola e musica si incontrano in Biblioteca; Harley Davidson distrutta dopo l'incidente, la moto della coppia morta a Jesolo torna ai figli ricostruita: Per loro 1.200 biker hanno donato lavoro, tempo, pezzi; Notre Dame de Paris torna nei teatri: 250mila biglietti venduti, c’è anche Parma; Nuovi CUP e sala d’attesa all’Ospedale di Jesolo: presentato il primo intervento di riqualificazione dello storico Istituto Marino. Capannina Beach Jesolo. Daft Punk · One More Time. Il nostro Winter Tour si è chiuso alle Melette Un viaggio fatto di musica, energia, après ski e serate che hanno scaldato l’inverno. Ora è tempo di tornare a Jesolo… Perché presto si torna a ballare fronte facebook Harley Davidson distrutta dopo l'incidente, la moto della coppia morta a Jesolo torna ai figli ricostruita: «Per loro 1.200 biker hanno donato lavoro, tempo, pezzi» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.