Torna a Jesolo il festival degli aquiloni più grande d' Italia

Da veneziatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Beach & Kite Festival torna a Jesolo dal 10 al 12 aprile 2026. Per tre giorni, la città si trasforma nella capitale italiana degli aquiloni. I cieli si riempiranno di colori e forme, mentre la spiaggia si anima con eventi e competizioni. È l’appuntamento più grande dell’anno per gli appassionati di aquiloni, che arrivano da tutta Italia per partecipare o semplicemente godersi lo spettacolo.

Il Beach & Kite Festival torna a colorare i cieli e la spiaggia di Jesolo dal 10 al 12 aprile 2026 con un grande evento che per tre giorni trasformerà la città nella capitale nazionale dell'aquilonismo.

