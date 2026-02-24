Ucraina il Comune Messina illumina di giallo e blu Palazzo Zanca

Il Comune di Messina illumina di giallo e blu Palazzo Zanca per celebrare il quarto anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina. La scelta deriva da una iniziativa internazionale che mira a mostrare solidarietà verso il Paese colpito. La decisione coinvolge l’amministrazione locale, che ha deciso di usare le luci come simbolo di supporto. L’illuminazione rimarrà accesa fino a sera, attirando l’attenzione dei passanti sulla vicenda.

Il Comune di Messina aderisce oggi all’iniziativa internazionale di solidarietà in occasione del quarto anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, illuminando di giallo e blu Palazzo Zanca, sede istituzionale dell’Ente. Con questo gesto simbolico, l’Amministrazione comunale intende esprimere "vicinanza al popolo ucraino" e riaffermare "l’impegno della città di Messina a favore della pace, del dialogo tra i popoli e della solidarietà internazionale". L’illuminazione speciale di Palazzo Zanca rappresenta un momento di riflessione sulla gravità del conflitto e un invito alla comunità cittadina a non dimenticare chi, ancora oggi, vive le drammatiche conseguenze della guerra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

