Messina accoglie Piero Mattei a Palazzo Zanca l' insediamento del commissario straordinario

Domani a Messina si terrà l’insediamento del commissario straordinario, Piero Mattei, nominato dalla Regione in seguito alle dimissioni del sindaco Federico Basile. L’evento si svolgerà a Palazzo Zanca e segna l’inizio di una gestione temporanea dell’amministrazione comunale. La cerimonia è prevista nel pomeriggio, con la presenza di rappresentanti istituzionali e funzionari comunali.

Domani 5 marzo il primo incontro ufficiale con Rossana Carruba e Nello Pergolizzi, poi la conferenza stampa nel Salone delle Bandiere Si terrà domani 5 marzo l'insendiamento del commissario straordinario Piero Mattei, nominato dalla Regione dopo le dimissioni del sindaco Federico Basile. La nomina di Mattei è avvenuta con decreto n.512 del presidente Renato Schifani, proprio per la gestione del comune di Messina in sostituzione degli organi decaduti fino alle prossime elezioni. Mattei, che nel 2023 fu nominato commissario straordinario anche a Catania, sarà accolto a Palazzo Zanca dal segretario generale del Comune Rossana Carrubba e dal presidente del consiglio comunale Nello Pergolizzi.