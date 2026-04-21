Il valore dei marchi storici nazionali rappresenta un ecosistema da 93,6 miliardi di euro

Il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ha raggiunto un valore complessivo di 93,6 miliardi di euro, affermandosi come un elemento chiave nell'economia manifatturiera italiana. La sua crescita testimonia l'importanza di questi marchi storici nel panorama nazionale, consolidando una struttura che rappresenta un vero e proprio ecosistema di valore. La soglia critica raggiunta indica una forte presenza e rilevanza nel settore industriale del paese.

(Adnkronos) – Il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ha raggiunto una soglia dimensionale critica, consolidandosi come infrastruttura portante dell'economia manifatturiera italiana. Secondo il rapporto presentato a Palazzo Piacentini, il sistema conta oggi 780 imprese titolari per un totale di 1000 marchi, capaci di impiegare oltre 363.000 addetti. Questo patrimonio non rappresenta solo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Made in Italy: traguardo 1.000 marchi, un tesoro da 93 miliardiA Roma, il Palazzo Piacentini ha ospitato questo martedì 21 aprile 2026 una celebrazione che segna un punto di svolta per l’economia del Paese: il... Made in Italy, raggiunti i 1000 marchi storici: valgono 93 mld e 363mila posti di lavoro1000 Marchi Storici iscritti: è il traguardo raggiunto dal Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, un ecosistema composto da 780... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il valore dei marchi storici italiani: da soli generano 93 miliardi. Lombardia capofila. Seguono Piemonte e Veneto; Nel 2026 il valore dei 100 principali brand italiani cresce solo dell'1%. Nel fashion vola Miu Miu; Giornata del Made in Italy: raggiunto il traguardo dei 1000 Marchi Storici, per un fatturato di 93,6 miliardi di euro e 363mila addetti; Brand Finance: Generali guida la classifica dei marchi italiani, Ferrari e Intesa sul podio. Il valore dei marchi storici italiani: da soli generano 93 miliardi. Lombardia capofila. Seguono Piemonte e VenetoIl cuore pulsante dei Marchi Storici è rappresentato dalle 4 A del Made in Italy: Agroalimentare, Automazione, Abbigliamento, Arredo ... startupitalia.eu Made in Italy, i marchi storici toccano quota mille: quanto vale il settoreL’ingresso di Prenatal, dell’occhialeria Luxol e delle penne Aurora nel registro speciale del ministero delle Imprese e del Made in Italy segna un traguardo importante: per la prima volta il numero de ... tg24.sky.it Cina, 31 province registrano una crescita positiva del valore aggiunto industriale nel primo trimestre Questa mattina, l'Ufficio per l'Informazione del Consiglio di Stato cinese ha tenuto una conferenza stampa per illustrare lo sviluppo dell'industria e dell'informati facebook Qual è il valore dell’attestazione tecnica sulla data dell’intervento ai fini della regolarizzazione ex art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001 Ha risposto il TAR Calabria Ecco la nota critica dell'avv. Andrea Di Leo @LavoriPubblici lavoripubblici.it/news/art-34- x.com