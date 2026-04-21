Oggi il Valdimontone apre ufficialmente la stagione delle Feste titolari, segnando l'inizio delle celebrazioni delle diciassette Contrade. La tradizione prevede che sia questa contrada a dare il via agli eventi, che coinvolgono diverse realtà locali attraverso una serie di iniziative e manifestazioni. L'apertura di oggi rappresenta il momento di partenza per le celebrazioni che si protrarranno nei prossimi giorni.

Come da tradizione, tocca al Valdimontone inaugurare la serie delle Feste titolari delle diciassette Contrade. È un po’ il ritorno della nostra estate paliesca, con i rulli dei tamburi, le comparse che tornano a girare, gli appuntamenti immancabili nei rioni. La Contrada di via dei Servi ha scelto di inaugurare quest’anno con un appuntamento in programma oggi alle 17.30 nella Terrazza di sala delle vittorie con la presentazione installazione permanente " Come sta la Luna? " di Serena Fineschi. Dal 2023 la Contrada ha avviato un progetto volto a valorizzare la propria eredità storica attraverso l’ arte contemporanea, "trasformando il Museo in uno spazio – si legge nella nota stampa – in cui la memoria dialoga con i linguaggi del presente".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Valdimontone inaugura oggi la stagione delle Feste titolari

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