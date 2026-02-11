Cortina d’Ampezzo è stata il teatro di feste memorabili, frequentate da grandi famiglie italiane come Agnelli e Marzotto. Per anni, la località ha attirato un jet set che si ritrovava tra ville eleganti, cene raffinate e incontri esclusivi. Quel periodo è ormai passato, ma le immagini di quelle stagioni irripetibili restano impresse nella memoria di chi le ha vissute.

Villa Oretta, il Caminetto, l’Enoteca, la Cooperativa e l’Hotel de la Poste restano testimonianze di un passato più raccolto e autentico. Fu l’epoca della presenza costante di famiglie come i Marzotto, celebri le feste mondane di Marta nel suo chalet, e degli Agnelli, con Clara Agnelli e l’Avvocato che quando andava a trovare la sorella, atterrava con l’aereo privato direttamente a Fiames. I ricchi di allora definivano la “buona società”, passeggiavano felici per lo struscio di corso Italia sfoggiando gioielli, moon boot pelosi e pellicce, tenevano salotti culturali e artistico-finanziari, e i paparazzi erano lì, pronti a immortalarli e a cercare lo scoop. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marta Marzotto, Clara Agnelli e la stagione irripetibile delle feste a Cortina

