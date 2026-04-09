L’attore noto per il suo ruolo in una popolare serie televisiva è deceduto all’età di 35 anni. Era stato premiato per la sua interpretazione di Riccardo III in sedia a rotelle. La sua scomparsa segue una lunga lotta contro la malattia del motoneurone, una condizione che aveva affrontato negli ultimi anni. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

Premiato per il suo Riccardo III in sedia a rotelle, l’attore nordirlandese è morto dopo una lunga battaglia contro la malattia del motoneurone. L’attore irlandese Michael Patrick, conosciuto per la sua partecipazione alla serie Game of Thrones, è deceduto questo mercoledì all’Ospizio dell’Irlanda del Nord dopo tre anni di lotta. Le sfide di salute, la carriera, la scomparsa di un attore che non sarà mai dimenticato. La notizia della scomparsa. Naomi Sheehan ha confermato la notizia attraverso un post su Instagram. “Mick è purtroppo deceduto all’Hospice dell’Irlanda del Nord. Gli è stata diagnosticata la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) il 1 febbraio 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Michael Patrick, l’attore de ‘Il Trono di Spade’, è scomparso a 35 anni

È morto Michael Patrick, l’attore de Il Trono di Spade, aveva 35 anniIl mondo del cinema e della serialità piange la scomparsa dell’attore irlandese, noto anche per la sua partecipazione a Game of Thrones.

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Immaginate di essere un attore, di avere successo, una moglie e un figlio piccolo. Immaginate ora che all'età di 32 anni vi venga diagnosticata una patologia degenerativa chiamata "malattia del motoneurone", e di morire a soli 35 anni. Michael Patrick, attore n - facebook.com facebook