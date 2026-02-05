Oggi scade il trattato New Start, l’accordo tra Stati Uniti e Russia che limita le armi nucleari. Senza questa intesa, il rischio di una corsa agli armamenti si fa più concreto e il mondo si ritrova con meno garanzie di sicurezza. Mentre si avvicina la fine del trattato, Vladimir Medvedev cita Il Trono di Spade, dicendo che “Winter is coming”. La frase suona come un avvertimento, e molti esperti temono che la fine di questo patto possa portare a un aumento delle tensioni e di armi atomiche in

Roma, 5 febbraio 2026 – Da oggi il mondo è un posto (ancora) più insicuro e l’orologio che segna il tempo mancante all’ armageddon farà spostare ancora un pochino le lancette in avanti. Scade infatti oggi il trattato New Start che regola, dagli anni ‘70, la dotazione di armi nucleari fra Russia e Usa. Certo, poco importa se 1.500 testate nucleari a testa (quelle sostanzialmente fissate dal trattato) siano sufficienti a cancellare l’umanità dalla faccia della Terra, ma l’assenza di un dialogo sul tema segna una svolta diplomatica epocale. E se i russi hanno sottolineato più volte in questi giorni questa scadenza, nulla viene invece detto dall’amministrazione Usa, mentre la Cina oggi si è detto “non interessata a negoziati sul tema”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Niente più limiti alle armi nucleari. Cos’è (era) il trattato New Start che scade oggi. E Medvedev cita Il Trono di spade: “Winter is coming”

Approfondimenti su New Start Accordo

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

La Russia ha annunciato che non si sente più vincolata dal trattato New Start, che scade oggi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su New Start Accordo

Argomenti discussi: Giovedì scade il trattato New Start fra Usa e Russia: niente più limiti alle armi nucleari. Ecco cosa può succedere; Il Trattato New Start sta per scadere: da giovedì niente più limiti alle armi nucleari tra Usa e Russia; Da giovedì niente limiti alle armi nucleari: scade il Trattato New Start. Ecco che può succedere; Trattato Start, è finita: le armi nucleari sono di nuovo senza freni.

Giovedì scade il trattato New Start fra USA e Russia: niente più limiti alle armi nucleari. Ecco cosa può succederePutin ha proposto di continuare a rispettarle su base volontaria. Trump non ha risposto e vorrebbe un nuovo documento siglato anche dalla Cina L'articolo Giovedì scade il trattato New Start fra Usa e ... msn.com

Da giovedì niente limiti alle armi nucleari: scade il Trattato New Start. Ecco che può succedereIl patto tra Usa e Russia per porre un freno agli arsenali non è stato rinnovato ... msn.com

Il mondo sull’orlo del baratro: scade l’ultimo trattato nucleare tra Usa e Russia, ora cosa può succedere. https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/scade-ultimo-trattato-usa-russia-nucleari-cosa-a-era-new-start/ facebook

Il New Start non si rinnova, è la fine di un’era (o, peggio, la fine del Pianeta) Scaduto l’ultimo trattato atomico Usa-Russia, mentre a Abu Dhabi inizia il trilaterale con l’Ucraina Territori e sicurezza al centro @SabatoAngieri x.com