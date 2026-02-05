Niente più limiti alle armi nucleari Cos’è era il trattato New Start che scade oggi E Medvedev cita Il Trono di spade | Winter is coming

Da quotidiano.net 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi scade il trattato New Start, l’accordo tra Stati Uniti e Russia che limita le armi nucleari. Senza questa intesa, il rischio di una corsa agli armamenti si fa più concreto e il mondo si ritrova con meno garanzie di sicurezza. Mentre si avvicina la fine del trattato, Vladimir Medvedev cita Il Trono di Spade, dicendo che “Winter is coming”. La frase suona come un avvertimento, e molti esperti temono che la fine di questo patto possa portare a un aumento delle tensioni e di armi atomiche in

Roma, 5 febbraio 2026 – Da oggi il mondo è un posto (ancora) più insicuro e l’orologio che segna il tempo mancante all’ armageddon farà spostare ancora un pochino le lancette in avanti. Scade infatti oggi il trattato New Start che regola, dagli anni ‘70, la dotazione di armi nucleari fra Russia e Usa. Certo, poco importa se 1.500 testate nucleari a testa (quelle sostanzialmente fissate dal trattato) siano sufficienti a cancellare l’umanità dalla faccia della Terra, ma l’assenza di un dialogo sul tema segna una svolta diplomatica epocale. E se i russi hanno sottolineato più volte in questi giorni questa scadenza, nulla viene invece detto dall’amministrazione Usa, mentre la Cina oggi si è detto “non interessata a negoziati sul tema”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

niente pi249 limiti alle armi nucleari cos8217232 era il trattato new start che scade oggi e medvedev cita il trono di spade winter is coming

© Quotidiano.net - Niente più limiti alle armi nucleari. Cos’è (era) il trattato New Start che scade oggi. E Medvedev cita Il Trono di spade: “Winter is coming”

Approfondimenti su New Start Accordo

Giovedì scade il trattato New Start fra Usa e Russia: niente più limiti alle armi nucleari. Ecco cosa può succedere

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

Usa-Russia, scade trattato New Start su armi nucleari. Mosca: “Non siamo più vincolati”

La Russia ha annunciato che non si sente più vincolata dal trattato New Start, che scade oggi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su New Start Accordo

Argomenti discussi: Giovedì scade il trattato New Start fra Usa e Russia: niente più limiti alle armi nucleari. Ecco cosa può succedere; Il Trattato New Start sta per scadere: da giovedì niente più limiti alle armi nucleari tra Usa e Russia; Da giovedì niente limiti alle armi nucleari: scade il Trattato New Start. Ecco che può succedere; Trattato Start, è finita: le armi nucleari sono di nuovo senza freni.

niente più limiti alleGiovedì scade il trattato New Start fra USA e Russia: niente più limiti alle armi nucleari. Ecco cosa può succederePutin ha proposto di continuare a rispettarle su base volontaria. Trump non ha risposto e vorrebbe un nuovo documento siglato anche dalla Cina L'articolo Giovedì scade il trattato New Start fra Usa e ... msn.com

niente più limiti alleDa giovedì niente limiti alle armi nucleari: scade il Trattato New Start. Ecco che può succedereIl patto tra Usa e Russia per porre un freno agli arsenali non è stato rinnovato ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.