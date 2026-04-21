Il treno che collega Codigoro a Ferrara si trova all’ultimo posto nella classifica della puntualità. La linea ferroviaria, spesso al centro di lamentele tra i pendolari, continua a registrare ritardi frequenti. La situazione riguarda ormai da tempo questa tratta, che rappresenta un punto critico per chi si sposta quotidianamente tra le due città. La cattiva performance si ripete e alimenta le proteste degli utenti abituali.

E la linea ferroviaria che da Codigoro va a Ferrara a conquistare la maglia nera alla voce puntualità, un capitolo che da sempre fa imbufalire i pendolari. Nella classifica delle linee di Fer la Ferrara-Codigoro è in fondo, con l’82,5%. Nel primo trimestre 2026 – il periodo considerato dallo studio – il rispetto degli orari sulla rete di Ferrovie Emilia-Romagna è stato del 90,4% su un totale di 18.474 treni monitorati. Sempre negli ultimi posti c’è anche un’altra tratta che ci tocca da vicino, la Suzzara - Ferrara che si attesta all’88,5% per il rispetto degli orari (penultima è la Reggio Emilia-Ciano d’Enza: 85,4%). In testa alla hit parade troviamo la Sassuolo Radici-Reggio Emilia: 95,6%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il treno per Codigoro alla moviola. E’ ultimo in classifica per puntualità

Ferrovie Emilia Romagna, Aln 663 Ferrara Codigoro

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