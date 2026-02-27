Le richieste del Comune alla Robur | Maggiore puntualità negli impegni

Il Comune ha chiesto alla Robur di migliorare la puntualità negli impegni presi. La questione è tornata al centro dell’attenzione durante le riunioni ufficiali, con richieste specifiche rivolte alla società sportiva per garantire un funzionamento più efficiente. La discussione si è concentrata sulle modalità di miglioramento e sulla necessità di rispettare gli accordi stabiliti, con l’obiettivo di assicurare una gestione più efficace.

La Robur e il suo futuro sono tornati protagonisti a Palazzo pubblico. I consiglieri Alessandro Masi e Anna Ferretti, gruppo Pd, hanno presentato un’interrogazione al sindaco, Nicoletta Fabio, e all’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè, chiedendo "come intendano salvaguardare il patrimonio sportivo, sociale e storico del Siena e, dopo l’incontro avuto con la società, quale sia il quadro della situazione, e quali situazioni immediate siano state individuate, ‘per un presente e un futuro stabili’". L’interrogazione, presentata come urgente lo scorso gennaio, e non ritenuta tale, è slittata al Consiglio di ieri. Nel mentre, qualcosa si è già mosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

