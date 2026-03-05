Treno Reggio-Guastalla preoccupa puntualità all’87%

Il servizio ferroviario tra Reggio Emilia e Guastalla, che include anche le fermate di Bagnolo e Novellara, presenta ancora problemi di puntualità. Secondo i dati recenti, l’87% dei treni arriva in orario, lasciando molti passeggeri insoddisfatti. Nonostante il nuovo orario, le criticità segnalate da tempo persistono e continuano a influire sulla qualità del servizio.

Il nuovo orario ferroviario della linea Reggio-Guastalla, che coinvolge anche Bagnolo e Novellara, non sembra aver risolto i ben noti problemi lamentati da anni dai viaggiatori. Lo sostiene Federconsumatori Reggio: "Per recuperare tempi di percorrenza sostenibili, per 2-3 dei treni (17 su 24 di ogni giorno feriale) sono state soppresse nove delle 14 fermate precedenti, privando del servizio diverse frazioni. Secondo i dati certificati dalle stessa Fer – dicono da Federconsumatori – questa sperimentazione fa registrare da settembre 2025 a gennaio 2026 la soppressione di 246 treni, l'8,7% delle corse programmate. La puntualità in questi cinque mesi si è stabilizzata all'87%, ancora al disotto della soglia del 91% fissato dal contratto con Trenitalia Tper e alla media del 94% registrato con l'orario precedente.