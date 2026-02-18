Elisabeth Moss e Kerry Washington nel labirinto dei segreti | il trailer di Imperfect Women svela il nuovo thriller Apple TV

Elisabeth Moss e Kerry Washington sono protagoniste del nuovo thriller di Apple TV, “Imperfect Women”. La causa è il trailer appena diffuso, che rivela un intreccio di segreti e tensioni tra amiche. Moss e Washington interpretano due donne che affrontano un passato oscuro e minacce invisibili. La serie si concentra sulle verità nascoste dietro una semplice amicizia, con scene che mostrano confronti intensi e momenti di suspense. Il trailer lascia chiaramente intendere che lo spettatore sarà coinvolto in un viaggio tra inganni e rivelazioni.

Apple TV ha rilasciato il trailer di Imperfect Women – Le mie amiche del cuore, l'attesissimo thriller psicologico che vede protagoniste e produttrici esecutive le vincitrici dell'Emmy Elisabeth Moss ( The Handmaid's Tale ) e Kerry Washington. La serie, creata per la televisione da Annie Weisman (già nota per il successo di Physical ), farà il suo debutto sulla piattaforma il prossimo 18 marzo con i primi due episodi degli otto totali previsti. Basata sul romanzo di Araminta Hall, la narrazione scava nelle pieghe oscure di un'amicizia decennale tra tre donne, sconvolta da un crimine brutale.