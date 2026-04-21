Il Tiro a Segno di Brindisi incontra il prefetto per far conoscere l’attività di pubblico servizio

Questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, si è svolto un incontro tra il prefetto e il presidente della Sezione Tiro a Segno locale. Durante la riunione sono stati affrontati aspetti relativi alle attività di pubblico servizio svolte dalla struttura. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo ai contenuti specifici della discussione o alle eventuali decisioni prese.

BRINDISI - Si è tenuto stamattina presso la Prefettura di Brindisi un incontro tra il prefetto Guido Aprea e il presidente della Sezione Tiro a Segno di Brindisi Sante Calì.L’incontro chiesto dal Presidente Calì ha voluto porre l’accento su quanto la Sezione Tsn di Brindisi nell’ambito.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Il prefetto Carnevale incontra una delegazione dell’unione nazionale mutilati per servizio istituzionaleIl prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, nel pomeriggio di martedì 24 febbraio, ha ricevuto nel palazzo del governo una delegazione della sezione... Tiro a segno e tiro a volo: date e criteri di qualificazione per le Finals di Coppa del Mondo a RomaMentre la stagione internazionale è già decollata, con gli Europei a 10m a Yerevan che hanno emesso i primi verdetti, il tiro a segno e il tiro a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tiro a segno, Massimo Spinella sfiora il successo nella pistola automatica a Granada; Una medaglia per l’Italia nella tappa spagnola della Coppa del mondo di tiro a segno; Spari contro officina a Reggio Emilia: era un tiro a segno improvvisato; Coppa del Mondo Tiro a Segno 2026: i convocati dell’Italia per Granada. Sollazzo e Maldini guidano gli Azzurri. Tiro a segno, Rutigliani quinto nella pistola 10 metri alla Coppa del Mondo Junior, Brackman trionfa nella carabinaTermina con il successo netto di Anceline Brackman la prima giornata in quel del Cairo, città egiziana teatro questa settimana della tappa valida per la ... oasport.it Il Tiro a Segno di Brindisi incontra il prefetto per far conoscere l’attività di pubblico servizioBRINDISI - Si è tenuto stamattina presso la Prefettura di Brindisi un incontro tra il prefetto Guido Aprea e il presidente della Sezione Tiro a Segno di Brindisi Sante Calì. L’incontro chiesto dal ... today.it Starmer nega le pressioni su Mandelson, ma resta sotto tiro. Dibattito urgente dopo le denunce del Foreign Office. Per i Tory il premier è "finito". Trump: "Pessima scelta di nominarlo ambasciatore in Usa" #ANSA x.com Starmer nega le pressioni su Mandelson, ma resta sotto tiro. Dibattito urgente dopo le denunce del Foreign Office. Per i Tory il premier è "finito". Trump: "Pessima scelta di nominarlo ambasciatore in Usa" #ANSA - facebook.com facebook