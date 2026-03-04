Le gare di tiro a segno e tiro a volo stanno entrando nel vivo della stagione internazionale, con gli Europei a 10 metri a Yerevan che hanno già stabilito alcuni risultati. Per le Finals di Coppa del Mondo a Roma, sono state annunciate le date e i criteri di qualificazione, mentre atleti e squadre si preparano a un calendario ricco di eventi fino alla fine del 2026.

Mentre la stagione internazionale è già decollata, con gli Europei a 10m a Yerevan che hanno emesso i primi verdetti, il tiro a segno e il tiro a volo planetari si preparano a una seconda parte di 2026 davvero intenso.

© Oasport.it - Tiro a segno e tiro a volo: date e criteri di qualificazione per le Finals di Coppa del Mondo a Roma

Tiro a volo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Si arriverà così a 25 atleti, a cui si aggiungeranno 1 pass per il Paese ospitante ed 1 quale quota universale: l’ultima carta olimpica verrà...

Tiro a segno, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Dato che a livello internazionale tiro a segno e tiro a volo sono raggruppate sotto un’unica federazione, l’ISSF, anche per il tiro a segno è stato...

