Il padre degli usignoli Il libro di Lucrezia Lombardo premiato al Festival del Pollino

Lucrezia Lombardo ha vinto il premio al Festival del Pollino per il suo libro “Il padre degli usignoli”. La vittoria deriva dal giudizio positivo della giuria, che ha apprezzato la sua capacità di tradurre emozioni in versi semplici e diretti. La presentazione del volume si terrà sabato 28 febbraio alle 18:00 alla libreria Edison Book Store di Arezzo, in piazza Risorgimento 31. La scrittrice incontrerà i lettori e firmerà copie del libro.

Sabato 28 febbraio, alle 18:00, presso la libreria Edison Book Store di Arezzo (piazza Risorgimento 31), si terrà la presentazione della raccolta poetica "Il padre degli usignoli", Macabor editore, di Lucrezia Lombardo. Il libro, vincitore del "Premio Pistocchi poesia 2025", in occasione dello scorso Festival del Pollino, verrà presentato da Vanna del Principe, che dialogherà con la scrittrice in un incontro intramezzato da letture poetiche e aperto a tutti. La raccolta - che va a impreziosire la già ampia produzione dell'autrice aretina -, come scrive Angela Greco, critico letterario e curatrice del volume, «è un canto disseminato lungo tutte le poesie che lo compongono; poesie che solo apparentemente appaiono slegate, ma che di fatto risultano sottilmente unite dal legame con la natura, con le stagioni, con il procedere proprio del genere umano fatto di curiosità, attenzione, presagio e inevitabile scontro tra le parti.