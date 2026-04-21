Il tempo delle orchidee selvatiche

Nella zona di Alessano è stata scattata una fotografia di un esemplare di orchidea del genere Ophrys, una pianta selvatica presente in quella regione. L'immagine mostra chiaramente il fiore e il suo ambiente naturale. Non sono state fornite altre informazioni sulla specie o sulla località esatta. La foto è stata scattata recentemente e documenta la presenza di questa orchidea nel territorio locale.

ALESSANO - “Nella foto un esemplare di orchidea del genere Ophrys fotografata nei dintorni di Alessano”. A scriverci, il lettore Vittorio Ferreri. La foto di un lettore. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è.🔗 Leggi su Lecceprima.it Eremo della Sperlonga - Mattinata Notizie correlate Londra, il festival delle orchidee celebra la biodiversità della CinaIn Cina, il drago è un simbolo di buon auspicio che rappresenta fortuna, potere e saggezza. Weekend a tinte esotiche: torna la mostra mercato internazionale delle orchideeEleganti, misteriose e dotate di un fascino senza tempo, le orchidee tornano protagoniste a pochi chilometri da Torino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Per lavori di asfaltatura chiusura al traffico e divieto di sosta in via delle Mimose e in via Delle Orchidee dalle ore 07:30 del giorno 20 aprile e in via delle Ortensie, via Voto de’ Santi e via Dei Lauri dalle ore 07:30 del giorno 22 aprile. – Comune di Rieti; Piovera Orchidea 2026; Arco Bonsai: da venerdì a domenica la 40ª edizione / Notizie / Novità / Homepage; Monte Porzio Catone e la XXIX ed. di Orchidee dal Mondo. Perché l’orchidea ti muore sempre (e come farla diventare protagonista del salotto)L'orchidea perde i fiori? Impara a evitare gli errori più comuni come i ristagni d'acqua e trova la posizione ideale in salotto per farla rifiorire con eleganza. designmag.it Ecoweekend tra orchidee, boschi e costeDopo il lungo Ecoweekend di Pasqua e la Pasquetta all'aperto, la Puglia si tuffa pienamente nella primavera. Anche se ancora in difficoltà per i collegamenti in alcuni tratti della regione, il fine se ... ambienteambienti.com Lo stop di Mattarella sui rimpatri Sicurezza, corsa contro il tempo @vpiccolillo, @Corriere x.com #21aprile2026 «Il tempo è padre della verità, e l’esperienza madre delle cose» (Eschilo). Buongiorno a tutti dal Teatro La Fenice - facebook.com facebook