Weekend a tinte esotiche | torna la mostra mercato internazionale delle orchidee

La mostra mercato internazionale delle orchidee ha riaperto i battenti, portando nel territorio vicino a Torino centinaia di appassionati e collezionisti. La ragione di questa ripresa è il grande interesse per queste piante dai fiori raffinati, che attirano visitatori da tutta la regione. Durante il weekend, i partecipanti potranno ammirare varietà rare e acquistare esemplari provenienti da paesi lontani, come il Thailandia e il Perù.

Eleganti, misteriose e dotate di un fascino senza tempo, le orchidee tornano protagoniste a pochi chilometri da Torino. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, il Garden Center Peraga di Mercenasco si trasforma in una giungla di colori e profumi per la nuova edizione di OrchiDay, la mostra mercato internazionale dedicata a uno dei fiori più amati e spettacolari del mondo botanico. L'evento, ormai un punto di riferimento in Italia, richiamerà collezionisti, esperti e curiosi negli oltre 12.000 mq della struttura, confermandosi come un vero e proprio "giardino sensoriale" aperto a tutti. Durante il weekend, i visitatori potranno ammirare migliaia di esemplari: dagli ibridi più famosi e colorati, perfetti per dare un tocco di eleganza alla casa, fino alle rarità botaniche più ricercate dai collezionisti e alle affascinanti orchidee in miniatura, piccoli capolavori della natura che richiedono occhi attenti e una cura meticolosa.